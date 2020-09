2020/09/12 | 23:34 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المكتب الإعلامي للأتحاد عقد الأتحاد العراقي المركزي للمواي تاي أجتماعه الدوري بعد أستئناف عودة الأنشطة الرياضية أثر قرار خلية الأزمة بعودة الأنشطة الرياضية وفق مبدأ السلامة العامة والوقاية والذي توقف لأكثر من ستة أشهر بعد جائحة وباء كورونا، حيث عقد الأتحاد المركزي للمواي تاي أجتماعه يوم الجمعة الماضي المصادف الحادي عشر من ايلول الجاري

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي يجتمع ويحدد مواعيد بطولات الشباب والمتقدمين في بغداد والسليمانية والبصرة first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي يجتمع ويحدد مواعيد بطولات الشباب والمتقدمين في بغداد والسليمانية والبصرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاتحاد العراقي المركزي للمواي تاي يجتمع ويحدد مواعيد بطولات الشباب والمتقدمين في بغداد والسليمانية والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).