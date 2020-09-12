جريمة اغتصاب طفل تتسبب فى ثورة مجتمعية على القانون المغربي

2020/09/12 | 23:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/منى شعلان/بين ليلة وضحاها ، حدثت ثورة مجتمعية ، فى المغرب ، مطالبين القضاء المغربي ، بإصدار قانون بحق جريمة اغتصاب الأطفال إلى باقي الجرائم التي تستوجب الإعدام ، وعدم إصداره نظريا بل تطبيقه عمليا.وجاءت هذه المطالب بعد تعرض طفل مغربي ، يدعي عدنان بوشوف ، يبلغ من العمر 11 عاما ، لجريمة بشعة […]

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