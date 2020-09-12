ترامب يحذر من الاقتراع البريدي.. تهديد كبير لديمقراطيتنا

2020/09/12 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{دولية:الفرات نيوز} حذر الرئيس الامريكي دونالد ترامب، السبت، من الاقتراع البريدي.





وقال ترامب في تغردية على {تويتر} ان" عملية احتيال البريد في الاقتراع غير المرغوب فيها هي تهديد كبير لديمقراطيتنا ، والديمقراطيون يعرفون ذلك".

واضاف" تقريبًا جميع الانتخابات الأخيرة التي تستخدم هذا النظام، على الرغم من أنها أصغر بكثير ومع عدد أقل بكثير من الأصوات التي يمكن عدها ، انتهى بها الأمر إلى كارثة.



عدد كبير من أوراق الاقتراع المفقودة والاحتيال!".

وفاء الفتلاوي

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