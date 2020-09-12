السيد عمار الحكيم يدعو لتشكيل مشروع وطني شامل.. اهم احداث اليوم بخبر واحد

2020/09/12 | 23:39 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} دعا رئيس تحالف عراقيون، السيد عمار الحكيم، الى تشكيل مشروع وطني جامع يضم مكونات العراق من الشمال الى الجنوب، فيما اكد" المضي بالإتفاقات السابقة سيضعنا أمام واقع سيفرض نفسه علينا".





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احباط عملية ادخال داعش لاسلحة وادوية ونساء الى العراق عبر الحدود السورية (التفاصيل)

قائد عمليات البصرة اكرم صدام مندف يصدر حزمة من التوجيهات الجديدة بحصر السلاح (التفاصيل)

انفجار عبوة ناسفة استهدفت رتل دعم للتحالف في صلاح الدين (التفاصيل)

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العراق في مقدمة الدول المستوردة للسلع غير النفطية الايرانية (التفاصيل)

الإمارات ترسل مساعدات طبية عاجلة إلى العراق لتعزيز جهود مكافحة "كورونا (التفاصيل)

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وتعزو اسبابه (التفاصيل)

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أزمة الديوانية: تمديد إجراءات حظر التجوال الجزئي لجميع ايام الاسبوع (التفاصيل)

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