ميمي يسجل هدفا بالدوري القطري ويمتنع عن الاحتفال (فيديو)

2020/09/12 | 23:39 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

امتنع نجم المنتخب العراقي لكرة القدم، مهند علي، عن الاحتفال مع زملائه بالهدف الذي سجله لصالح نادي السيلية القطري تضامنا مع وفاة نجم العراق الأسبق والمدرب ناظم شاكر.

وكان "ميمي" قد أحرز الهدف الأول للسيلية في مرمى الخريطيات بالدقيقة 14 من الشوط الأول ضمن مباريات الجولة الثالثة لدوري نجوم قطر من كرة رأسية متقنة وضعها في شباك الخريطيات ليمنح فريقه أفضلية التقدم في المباراة.

وبدلا من الاحتفال بهدفه مع زملائه، قرر ميمي قراءة سورة الفاتحة على روح اللاعب الراحل ناظم شاكر، في لقطة وفاء من اللاعب العراقي تجاه أحد أساطير الكرة العراقية ورموزها، والذي تم تشييع جثمانه اليوم السبت إلى مثواه الأخير في مقبرة الكرخ بالعاصمة بغداد، بعد ان وافته المنية أمس الجمعة عب صراع مع فيروس كورونا استمر لأكثر من شهر.

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