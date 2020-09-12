بعد توقف بسبب كورونا.. قطارات السكك الحديدية تستأنف رحلاتها

2020/09/12 | 23:59 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، السبت، استئناف رحلاتها السككية باتجاه محافظة البصرة بعد توقف دام ستة أشهر. وقال مدير عام الشركة، طالب جواد الحسيني، وفقا لبيان للوزارة تلقى "ناس" نسخة منه، (12 أيلول 2020)، إن "استئناف الخط جاء ضمن الاهتمامات المباشرة لوزير النقل ناصر حسين الشبلي بضرورة تفعيل الخدمات السككية للمواطنين من أجل المساهمة في عملية خدمة النقل الداخلي بين محافظات البلاد، بعد انقطاع دام قرابة ستة أشهر نتيجة فيروس كورونا".

وأضاف أنه "تم استكمال كافة التدابير والإجراءات الوقائية على ضوء تعليمات الجهات الصحية في البلاد لغرض حماية مسافرينا على متن تلك القطارات من خلال نصب منظومة تعفير عند الأبواب الرئيسيّة لدخول المسافرين، فضلاً عن الاستمرار في تعفير عربات المسافرين بشكل متواصل مع توفير المواد المخصصة لذلك من أجل تحقيق السفر الآمن للمواطنين الكرام".

وتابع، "هناك اقبال ملحوظ على قطارات السكك، ومن المتوقع أن تتزايد أعداد المسافرين خلال الايام القليلة القادمة، للمميزات التي يتمتع بها قطاع النقل السككي كالسرعة والأمان والأجور الملائمة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين".

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