العراق على موعد مع انخفاض كبير في درجات الحرارة (خارطة)

2020/09/13 | 00:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 11 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تشير توقعات احوال الطقس، السبت، إلى استمرار درجات الحرارة أعلى من معدلاتها خلال الأيام المقبلة، فيما تشهد انخفاضا كبيرا في نهاية الشهر الجاري.

ولخص الراصد الجوي نائل العلي، في تدوينة عبر صفحته "حالة الطقس في العراق برؤية نائل العلي"، اليوم، (12 أيلول 2020)، النشرة الجوية في البلاد كما يلي:

1- اجواء صيفية نهارا معتدلة ليلا.



وعموما الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي .

-درجات الحرارة المتوقعة العظمى لنهار غد الأحد كما يلي:

المنطقة الشمالية..36 إلى 43

المنطقة الوسطى..



44 إلى 46

المنطقة الجنوبية..



45 إلى 47

المنطقة الغربية..



37 إلى 40

-درجات الحرارة المتوقعة الصغرى خلال الفجر كما يلي:

المنطقة الشمالية..



20 إلى 27

المنطقة الوسطى..



28 إلى 31

المنطقة الجنوبية..



31 إلى 32

المنطقة الغربية..



23 إلى 27

2- الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة في المناطق الشمالية معتدلة السرعة في المناطق الوسطى وخفيفة السرعة في المناطق الجنوبية تتحول إلى جنوبية خفيفة السرعة متقلبة احيانا خلال الليل مع أجواء رطبة جنوب البصرة.



وتكون جنوبية شرقية خفيفة السرعة في المناطق الغربية.

3- تستمر درجات الحرارة كما هو عليه وفوق المعدل الطبيعي خلال الأيام القادمة.



ولكن تبدأ بالانخفاض التدريجي يعد يوم 19 او 20.

4- أجواء رطبة تعود من جديد خلال أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس على مدينة البصرة وبالأخص يوم الأربعاء.



توقع قابل للتغيير.

5- توقعات أولية تشير إلى انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال نهاية الشهر.



توقع قابل للتغيير.

واورد العلي في الختام خارطة تبين درجات الحرارة العظمى خلال نهار غد الأحد .

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