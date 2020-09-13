انفجار يهز قضاء مخمور جنوب شرق الموصل

2020/09/13 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} هز انفجار مساء اليوم السبت، قضاء مخمور في الموصل.





وقال مصدر أمني، إن "عبوة ناسفة اسستهدفت آلية تابعة للجيش العراقي في قضاء مخمور جنوب الموصل".

ولم يكشف المصدر عن الخسائر الناتجة عن الانفجار.

Mohameed

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