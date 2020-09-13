بالوثيقة: صحة الأنبار تعلن مواعيد حضور التعيينات المركزية

2020/09/13 | 00:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} اعلنت دائرة صحة الانبار، السبت، عن تعديل مواعيد حضور التعيينات المركزية.ووفقا للوثيقة الصادرة عن الدائرة، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، انه" بالنظر لورود الاوامر الوزارية الخاصة بتعيينات خريجي كليات {الطب وطب الاسنان والصيدلة والتمريض} والمعاهد الطبية ومعاهد التمريض واعدادية التمريض والتوليد، تنسب حضوركم وحسب الجدول ادناه مستصحبين معكم كافة المستمسكات الثبوتية:-1-فايل-مستمسكات الاربعة نسخة عد2-صور عدد8-وثيقة تخرج.2-حضور كفيل ضامن للمتعين.وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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