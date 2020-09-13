خشان: الكاظمي يسعى للابتعاد عن مواجهة ملفات الفساد في كردستان

2020/09/13 | 00:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب المستقل باسم خشان، ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يسعى للابتعاد عن مواجهة ملفات الفساد الموجودة في إقليم كردستان، لافتا الى ان هناك ضغط كردي للحفاظ على مصالح الإقليم وعدم المساس بها.

وقال خشان لـ /المعلومة/، ان “الكثير من أبواب الفساد موجودة في إقليم كردستان في حين ان الكاظمي يحاول الابتعاد عن مواجهة الأحزاب الكردية

وأضاف ان “الأحزاب الكردية تحاول الإبقاء على مصالحها وعدم المساس بها، والحكومة كذلك تحاول عدم المساس بهذه المصالح من اجل عدم خسارة الدعم الكردي”.

وبين ان “الكاظمي ضعيف امام مواجهة الاكراد وفرض سلطته على المنافذ الحدودية، وبالتالي لم تتحقق المساواة بعد ان فرض السيطرة على منافذ محافظات دون غيرها”.



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