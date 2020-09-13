2020/09/13 | 00:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم السبت 12-9-2020 ، ترحماً على وفاة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر الذي وافاه الاجل جراء تأثره بجائحة ڤيروس كورونا المستجد.وبين درجال، ان الحداد سيشمل نشاطات الوزارة والمؤسسات الرياضية التابعة لها […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص درجال يوجه بإعلان الحداد الرسمي لمدة 3 ايام ترحماً على وفاة ” ناظم شاكر” المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (درجال يوجه بإعلان الحداد الرسمي لمدة 3 ايام ترحماً على وفاة ” ناظم شاكر”) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (درجال يوجه بإعلان الحداد الرسمي لمدة 3 ايام ترحماً على وفاة ” ناظم شاكر”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).