لوفاة اللاعب الدولي السابق ناظم شاكر.. درجال يوجه بإعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام

2020/09/13 | 00:22 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من يوم السبت 12-9-2020 ، ترحماً على وفاة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر الذي وافاه الاجل جراء تأثره بجائحة ڤيروس كورونا المستجد.وبين الوزير درجال في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” ان الحداد سيشمل نشاطات الوزارة والمؤسسات الرياضية التابعة لها في محافظات العراق كافة، مؤكداً أن الرياضة العراقية والعربية خسرت شخصية رياضية محترمة لها صولات وجولات في عالم كرة القدم العربية، معرباً عن حزنه الشديد لرحيل رفيق مشواره الكروي.

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