موقع إسرائيلي يتوقع تسيير الرحلات مع دولة عربية أخرى

2020/09/13 | 00:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكان هذا أول تأكيد رسمي سعودي على السماح للطائرات من كافة الدول وبينها إسرائيل بعبور أجوائها من وإلى الإمارات.

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