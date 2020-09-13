وزير الشباب والرياضة يعلن الحداد الرسمي لوفاة الكابتن ناظم شاكر

2020/09/13 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم

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وجه وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، جميع دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام ترحما على وفاة الكابتن ناظم شاكر.

وذكر قسم الاعلام والاتصال الحكومي للوزارة في بيان، ان وزير الشباب والرياضة عدنان درجال وجه دوائر الوزارة باعلان الحداد الرسمي لمدة ثلاثة ايام اعتبارا من السبت 12-9-2020 ، ترحماً على وفاة نجم الكرة العراقية اللاعب الدولي السابق والمدرب ناظم شاكر الذي وافاه الاجل جراء تأثره بجائحة ڤيروس كورونا المستجد.

واوضح درجال بحسب البيان، ان "الحداد سيشمل نشاطات الوزارة والمؤسسات الرياضية التابعة لها في محافظات العراق كافة"، مؤكداً أن "الرياضة العراقية والعربية خسرت شخصية رياضية محترمة لها صولات وجولات في عالم كرة القدم العربية".

واعرب وزير الشباب والرياضة، عن حزنه الشديد لرحيل رفيق مشواره الكروي.

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