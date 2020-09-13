اصابة 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور


اصابة 3 اشخاص بانفجار عبوة ناسفة في قضاء مخمور
2020/09/13 | 00:31 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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