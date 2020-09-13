كومان: ميسي يجب أن يتحسن

2020/09/13 | 00:41 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أبدى الهولندي رونالد كومان، مدرب برشلونة، رضاه عن الانتصار وديا بنتيجة (3-1) على خيمناستيكا، ضمن التحضيرات للموسم الجديد.وقال كومان، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أفضل شيء هو أن كل لاعب تمكن من المشاركة لمدة 45 دقيقة، لأننا مازلنا نفتقر إلى اللياقة البدنية، ورأيت أشياء جيدة مع أول هدفين واستغلال الأجنحة للمساحات".وأضاف: "في الشوط الثاني كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الأهم أن جميع اللاعبين أنهوا المباراة بشكل جيد دون إصابات".وتابع المدرب الهولندي: "لقد عملنا كثيرًا على الجانب البدني في الدورات التدريبية، ومن الآن فصاعدًا، علينا القيام بالمزيد من الأمور التكتيكية".وأردف: "بيدري موهبة رائعة، فهو يبلغ من العمر 17 عامًا وهو صفقة للمستقبل، وتدرب معنا ولديه كفاءة، وسنرى ما يمكنه تقديمه".وعن ترينكاو، أوضح: "لقد أعجبني تمركزه، فهو يدخل للعمق وأحيانًا يكون في الخارج.يتمتع بالجودة ويجب أن يتكيف مع سرعة وإيقاع الكرة، فهو صفقة رائعة".وبسؤاله حول طريقة اللعب التي استخدمها في المباراة (4-2-3-1)، أقر المدرب الهولندي بأن "طريقة اللعب هذه تختلف عن التي لعب بها برشلونة في المواسم الأخيرة، ولكننا نمتلك الآن وفرة كبيرة في مركز خط الوسط، وعلينا الاستفادة من هذا الأمر".وأتم كومان: "ميسي؟ لقد أظهر نفس الروح التي كان عليها في اليوم الأول، ويتدرب جيدًا، وهو يعلم تمامًا أنه يجب أن يتحسن بدنيًا مثل أي لاعب آخر، وكفاءته تتحدث عن نفسها".ومن المُقرر أن يخوض برشلونة ثاني مواجهاته الودية ضد جيرونا، الأربعاء المقبل، استعدادا لمواجهة فياريال قبل نهاية الشهر الحالي في أول مباراة رسمية له ببطولة الليجا.Mohameed

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