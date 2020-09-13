الحزب الشيوعي العراقي والممارسة الثورية للاخلاق - فاخر جاسم

2020/09/13 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاخر_جاسم كنا صغاراً عندما صدرت فتوى تحريم الشيوعية، وكانت معرفة أغلبية الناس بالشيوعية وماذا تعني محدودة، وتقتصر على اقتران كلمة الشيوعية بالاتحاد السوفييتي، حيث مازالت الانتصارات التي حققها الجيش الأحمر على الفاشية في الحرب العالمية الثانية عالقة بالأذهان.ورغم أن مدينتنا كانت قريبة من مركز الفتوى، إلا أن أحداً لم يتعرض للشيوعيين بسوء.



وبعد مرور حوالي سنتين من صدور الفتوى، شاءت الظروف أن أتعرف على مجمو ......





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