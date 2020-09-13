صور من الفضاء تظهر دخان الحرائق غرب الولايات المتحدة

2020/09/13 | 00:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويظهر من الصور دخان كثيف تتراوح درجة ألوانه من الرمادي إلى البني، فوق المحيط الهادئ، غرب الولايات المتحدة.

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