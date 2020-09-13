بيان صادر عن اجتماع اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني 12/92020 - الحزب الشيوعي الفلسطيني

2020/09/13 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحزب_الشيوعي_الفلسطيني في يوم السبت الموافق 12/9/2020، اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني في مدينة رام الله، حيث تدارس المجتمعون آخر المستجدات على مختلف الصعد المحلية والعربية والدولية.على الصعيد المحلي، رأى المجتمعون أن اجتماع رام الله بيروت الذي عقد بتاريخ 2/9/2020، هو اجتماع استعراضي لا اكثر ولا أقل خاصةً أنه لم يخرج بمخرجات أو آليات واضحة من اجل انهاء الانقسام الفلسطيني الفلسطيني، وكان هناك تباين ......





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