اليونان تحصل على مقاتلات و فرقاطات فرنسية.. وإردوغان يحذر ماكرون لأول مرة

2020/09/13 | 01:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، السبت، صفقات شراء أسلحة مع فرنسا وإصلاح شامل للجيش وسط توتر مع تركيا في شرق البحر المتوسط، في وقت حذر فيه الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشكل مباشر لأول مرة.

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