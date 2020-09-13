تأثير الطّلاق على المرأة - نادية خلوف

2020/09/13 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نادية_خلوف لا شكّ أن معظم الأزواج المطلقين يمرون بفترة صعبة فور انتهاء الزواج ، و هنا أخصّ النّساء ، لأنّه بينما يكون الرجل قد وجد زوجته المستقبلية قبل الطلاق ، وهو أمر سهل إلى حد ما ، فأمام كل رجل خيارات كبيرة، هناك من ترغب بالزواج منه لسبب اجتماعي ربما ، مشكلة زواجه محلولة لو أراد .



لكن المرأة تعاني من الطلاق سواء من نوعية الحياة ، أو الرفاه .



فقط في مواقع التواصل الاجتماعي يظهر رجل ثري يعطي المرأة المط ......





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