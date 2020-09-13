مهرجان البندقية السينمائي.. فيلم أميركي يحصد الأسد الذهبي 

2020/09/13 | 02:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز فيلم "نومادلاند" (أرض الرُحَّل) الأميركي بجائزة الأسد الذهبي لأفضل فيلم في مهرجان البندقية السينمائي، يوم السبت.

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