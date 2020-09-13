البرازيل تسجل تراجعا في إصابات ووفيات كورونا

2020/09/13 | 03:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية ، عن تسجيل 814 حالة وفاة و33523 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت الصحة البرازيلية إلى أن عدد الوفيات بالفيروس بلغ حتى الآن 13121، فيما بلغ مجموع الإصابات المسجلة رسميا 4 ملايين و315687 حالة.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة والهند في مجمل الإصابات، والثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الوفيات.

وتشير الأرقام المعلنة السبت إلى تراجع في إعداد الإصابات والوفيات، حيث أعلن الجمعة عن 871 وفاة، و43718 إصابة بكورونا.

المصدر: RT

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