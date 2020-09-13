إصابة مدرب أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا

2020/09/13 | 03:32 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أتلتيكو مدريد، السبت، اصابة مدربه الأرجنتيني، دييغو سيميوني، بفيروس كورونا المستجد.

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