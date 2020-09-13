وعود البرلمان تنهي إضراب الأطباء

2020/09/13 | 03:48 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: هدى العزاوي

أنهى الاطباء الشباب المقيمون، اليوم الأحد، إضرابهم رسمياً استجابة لوعود مجلس النواب في تحقيق مطالبهم بعد 72 ساعة توقفوا فيها عن العمل في ردهات المستشفيات الحكومية باستثناء ردهات الإنعاش والطوارئ.

وقال الناطق باسم نقابة الاطباء، الدكتور حيدر العزاوي، لـ"الصباح": إن المستشفيات الحكومية تعاني نقصا حادا في الملاكات الطبية يصل إلى نحو 120 الف طبيب، مبيناً أن الاضراب وتعليق الدوام هدفهما الضغط لتحقيق عدد من المطالب المشروعة من بينها تضمين الموازنة العامة فقرة تخص تعيين ملاكات طبية لتعويض النقص وبناء نظام صحي جديد يليق بالمواطن العراقي.

وأضاف العزاوي أن النظام الصحي في العراق لم يتم تطويره منذ عام 1985، وهناك حاجة شديدة لرفد المؤسسات الصحية بالأطباء الاختصاص وتعيينهم بعد خضوعهم لتدريب علمي، مطالباً الجهات ذات العلاقة بحسم تعيين المتخرجين في 1/6 الذين يفترض أن تتضمن موازنة العام الحالي درجات وظيفية لهم.

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