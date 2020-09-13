سلف وقروض لمنتسبي الدفاع

2020/09/13 | 03:48 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح

شمل مصرف الرافدين، منتسبي وزارة الدفاع الذين يتم توطين رواتبهم فيه بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى، من حاملي بطاقة الماستر كارد.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان: إن "منتسبي وزارة الدفاع وبمجرد اختيارهم مصرف الرافدين في توطين رواتبهم وحصولهم على البطاقة الإلكترونية، فإنهم مشمولون بالسلف والخدمات المصرفية الأخرى التي يمنحها المصرف".

وأشار البيان إلى أن "الخدمات المصرفية التي تمنح لمنتسبي الدفاع تكون عن طريق بطاقة الماستر كارد الصادرة من مصرف الرافدين تحديداً".

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