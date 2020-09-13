ولايتان أميركيتان تراقبان وصول

2020/09/13 | 04:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تشكلت عافة "سالي" الاستوائية، السبت، جنوبي سواحل ولاية فلوريدا الأميركية، فيما تعتبر أبكر عاصفة من أصل 18 عاصفة مسجلة خلال موسم الأعاصير عبر المحيط الأطلسي.

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