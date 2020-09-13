مؤشرات التطبيع السياسي بين الجزائر والكيان الصهيوني - ابراهيم قلواز

2020/09/13 | 05:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ابراهيم_قلواز تشهد الجزائر منذ اندلاع موجات الحراك الشعبي تحولات جذرية وثورية حادت الكثير منها عن أسس الدولة الجزائرية، ورسالة الشهداء وبيان أول نوفمبر 1954 الذي صاغه مفجري ثورة التحرير، ومست هذه التحولات بنية المجتمع وعقيدته وتقاليده واستهدفت هويته، وبذلك تشكلت معالم مكتملة الأركان لجزائر جديدة، مختلفة تماما عن تلك التي نادى بها الحراك المبارك الأصيل في بدايته، وتبدوا هذه المعالم أقرب ما يكون إلى مخرجات ما ناد ......





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