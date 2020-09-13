2020/09/13 | 05:20 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الحمامي يطالب بحصانة تقاعدية لخبراء التفاوض الحدودي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي يطالب بحصانة تقاعدية لخبراء التفاوض الحدودي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي يطالب بحصانة تقاعدية لخبراء التفاوض الحدودي ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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