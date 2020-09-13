تشكيل سياسي عربي جديد في كركوك


تشكيل سياسي عربي جديد في كركوك
2020/09/13 | 05:20 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تشكيل سياسي عربي جديد في كركوك

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