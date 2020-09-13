بومبيو من قبرص: واشنطن قلقة للغاية بشأن تحركات تركيا في شرق المتوسط

2020/09/13 | 05:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حضّ وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، خلال زيارة لقبرص، السبت، تركيا على وقف الأنشطة التي تُثير التوتر في شرق البحر المتوسط، داعيا جميع الأطراف إلى دعم السبل الدبلوماسية.

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