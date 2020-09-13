صورة نادرة لكاظم الساهر قبل 45 عاما

2020/09/13 | 06:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / شارك ابن شقيقة الفنان العراقي، كاظم الساهر، اليوم السبت، صورة نادرة له في العراق، بمناسبة الاحتفال بعيد ميلاده، والتي التقطت قبل 45 عاما.ويظهر بدر السامرائي بجوار خاله كاظم الساهر في الصورة النادرة، التي يعود تاريخها إلى 15 أكتوبر/ تشرين الأول 1975.وكتب السامرائي لخاله مع الصورة مهنئا إياه بعيد ميلاده: “كل عام […]

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