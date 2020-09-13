الحرائق تدمر ولاية أوريغون وتخلف قصصا مأساوية

2020/09/13 | 06:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشير مسؤولون في ولاية أوريغون، إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع باستمرار، وسط فقدان عشرات الأشخاص جراء هذه الحرائق المميتة.

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