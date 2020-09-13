عشرة آلاف امرأة في مسيرة للمطالبة باستقالة رئيس بيلاروسيا واعتقالات بالجملة

2020/09/13 | 06:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت شرطة مكافحة الشغب في بيلاروسيا عشرات المتظاهرات وألقتهن في شاحنات صغيرة، بعد مظاهرات شارك بها عشرات الآلاف في شوارع العاصمة احتجاجا على عنف الشرطة وتزوير الانتخابات.

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