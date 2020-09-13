مسؤول في الخارجية الإسرائيلية: نعمل على فتح سفارة في المنامة قريبا

2020/09/13 | 07:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، عن مسؤول بوزارة الخارجية، أن إسرائيل تعمل على فتح سفارة في المنامة قريبا.

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