"كاتم أسرار أردوغان".. جنرال تركي سابق يقود مرتزقة "الجيوش السرية"

2020/09/13 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدنان تانريفيردي، "كاتم أسرار" الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي تشرف شركته على تدريب المرتزقة في ليبيا وسوريا.

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