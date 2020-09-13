انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات الوعد الصادق في البصرة

2020/09/13 | 08:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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البصرة - واع

انطلقت الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق في محافظة البصرة.

وقال قائد عمليات البصرة اللواء اكرم صدام في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، اليوم الاحد، ان "الصفحة الرابعة من عمليات الوعد الصادق انطلقت لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص".

وكانت قيادة شرطة البصرة اعلنت في وقت سابق نجاح المرحلة الثالثة من عمليات الوعد الصادق بعد ان حققت الأهداف المرسومة لها.

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