فيديو يوثق الحادثة.. مسلح يطلق النار على عنصري شرطة في لوس أنجلوس

2020/09/13 | 08:10 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مراسل "الحرة" في لوس أنجلوس، ستيفن نبيل، عن وقوع عملية إطلاق نار من قبل مسلح تجاه الشرطة في مقاطعة كومبتون، أسفرت عن إصابة عنصريين أمنيين.

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