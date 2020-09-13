شركة عملاقة للادوية تستأنف التجارب على 'لقاح أوكسفورد'

2020/09/13 | 08:25 - المصدر: NRT عربية

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تطوير علاج لكورونا

فوتو: ارشيف

منذ 27 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت شركة "أسترازينيكا" العملاقة للأدوية، استئناف تجربة لقاح فيروس كورونا بناء على ضوء أخضر من المنظمين البريطانيين، بعد توقفها نتيجة إصابة متطوع بمرض غامض.

وذكرت الشركة في بيان أمس السبت، 12 أيلول 2020، ان "التجارب السريرية للقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد فيروس كورونا AZD1222، استؤنفت في المملكة المتحدة بعد تأكيد هيئة تنظيم صحة الأدوية أنه من الآمن القيام بذلك".

وتابع انه تم تشكيل لجنة مستقلة لمراجعة السلامة لكن الشركة قالت إن ذلك كان "إجراء روتينيا" يهدف إلى الحفاظ على نزاهة التجارب.

واضاف البيان أن الشركة أوقفت التجارب، بما فيها الخاصة بالمرحلة الأخيرة، للسماح بأن تراجع لجنة مستقلة بيانات السلامة وإنها تعمل لتقليل أي تأثير محتمل على الجدول الزمني لطرح العقار.

ويستخدم اللقاح، المسمى "أي زيد دي 1222"، نسخة مستضعفة من الفيروس الشائع المسبب لنزلات البرد المصمم لترميز البروتين الشائك الذي يستخدمه فيروس كورونا المستجدّ لغزو الخلايا.

وبعد التطعيم، يتم إنتاج هذا البروتين داخل جسم الإنسان، ما يهيئ جهاز المناعة لمهاجمة فيروس كورونا إذا أصيب الشخص لاحقًا.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد وصفت اللقاح الذي يستهدف مكافحة مرض كوفيد-19، والذي تطوره شركة "أسترا زينيكا" البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، بأنه المرشح الأول والأكثر تطورا في العالم.

جدير بالذكر ان المجموعة علقت تجارب عالمية للقاحها التجريبي المحتمل بعد إصابة أحد المشاركين في التجارب في بريطانيا بمرض غامض، الأمر الذي أثار شكوكا بخصوص احتمالات طرح اللقاح في الأسواق في وقت مبكر.

ر.إ

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