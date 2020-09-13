أندرويد 11.. طريقة تثبيت النظام في هاتفك الآن

2020/09/13 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أطلقت شركة جوجل خلال الأسبوع الماضي الإصدار النهائي من نظام التشغيل (أندرويد 11)، الذي يتضمن عددًا كبيرًا من الميزات الجديدة، منها: ميزة فقاعات الدردشة لإدارة الإشعارات والمحادثات والتفاعل معها بسهولة، وقائمة زر التشغيل الجديدة لتسهيل التحكم بالمنزل الذكي، بالإضافة إلى ميزات الأمان والخصوصية التي تساعدك في حماية بياناتك، وغير ذلك الكثير.ولكن كما هو الحال عادةً […]

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