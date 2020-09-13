ما أصعب أن تكون كاتبا مستقلا في زمن

2020/09/13 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يعد الإعلام الرسمي، نقطة جذب للكاتب أو المتلقي سواء بسواء، فالفريقان هجرا شاشات التلفزة وصفحات الجرائد إلى وسائل التواصل الاجتماعي، هناك، حيث تتسع الهوامش ويتُاح التعبير عن الرأي، أقله حتى الآن، طالما أن هذه الوسائل، باتت بدورها مطاردة بقوانين الجرائم الإلكترونية، وتُعرّض نشطائها لمواجهة "أمن الدولة"

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