2020/09/13 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، ان قرار اخراج القوات الأجنبية من العراق واجب التنفيذ من قبل الحكومة، لافتا الى ان القرار لم يكن فرديا او لطائفة معينة بل صوت عليه البرلمان لحفظ سيادة العراق وتكريما لدماء الشهداء.

وقال البلداوي لـ /المعلومة/، ان “قرار مجلس النواب وفق القانون والتشريعات العراقية ملزمة لرئيس الحكومة بالتنفيذ وخاصة مايتعلق بإخراج القوات الأميركية من البلاد”.

وأضاف ان “قرار الانسحاب الأميركي ليس حالة فردية لطائفة او قومية وانما قرار اتخذ لحفظ سيادة العراق وتكريما لدماء أبناءه التي سالت لتحقيق الامن والقضاء على الإرهاب”.

وبين ان “الشعب العراقي رافض تماما لاي تواجد أميركي او تركي على أراضيه، خاصة ان القوات الأجنبية ارتكبت الكثير من الجرائم بحق العراقيين ولم يعد بالإمكان القبول ببقائها على ارض العراق”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البلداوي: لايمكن التراجع عن قرار اخراج القوات الأجنبية والحكومة ملزمة بالتنفيذ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البلداوي: لايمكن التراجع عن قرار اخراج القوات الأجنبية والحكومة ملزمة بالتنفيذ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).