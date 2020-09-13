الديوانية تعلن تسويق 126 مليون من بيض المائدة

2020/09/13 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأعلنت زراعة الديوانية، ارتفاع معدلات انتاج بيض المائدة في المحافظة بعد تسويق مشاريع بيض المائدة، الى اكثر من 126 مليون بيضة منذ مطلع عام 2020.

وقال مدير زراعة الديوانية حسن الوائلي في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "المحافظة حققت الاكتفاء الذاتي من خلال المشاريع الموجود في المحافظة بدعم من وزارة الزراعة العراقية بتوفيرها مستلزمات الاعلاف والعلاجات البيطرية وغيرها بأسعار مدعومة والذي ساعد في تزايد كميات الانتاج في هذه المشاريع".

وأشار الى أن "ذلك سيساهم بشكل مباشر في سد حاجة الأسواق المحلية بعدما كان الاعتماد بشكل كبير على البيض المستورد من خارج البلاد".

واضاف الوائلي: "هذه مشاريع انتجت (2723740) من بيض التفقيس واكثر من (868560) دجاجة من فروح اللحم".

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