الاقتصاد النيابية تعتزم استضافة وزير التجارة

2020/09/13 | 08:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادأكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، أنها ستستضيف وزير التجارة والكادر المتقدم في الوزارة بشأن تلكؤ وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسيمية "واع" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئاسة مجلس النواب وجهت باستضافة وزير التجارة والكادر المتقدم للوزارة للوقوف على أسباب تلكؤ وعدم وصول مفردات البطاقة التموينية إلى المواطن".

وبين أن "الاستضافة ستتم خلال الأسبوع الحالي أو بداية الأسبوع المقبل لمناقشة الأسباب التي أدت إلى عدم وصول البطاقة التموينية".

وأضاف: "اللجنة أجرت اتصالات مع الوزير وعلل عدم وصول مفردات البطاقة التموينية بسبب عدم وجود تخصيصات مالية لسد التعاقد".

وتابع أن "الوزارة بدأت بمناقلة مادة الطحين بين المحافظات التي لا تمتلك تلك المادة لسد النقص الحاصل في تلك المحافظات"، مشيرا إلى أن "النقص بمفردات البطاقة التموينية يقتصرعلى الزيت والسكر وكذلك الرز".

ولفت إلى أن "هنالك مقترحات عديدة لإنتاج مادة الرز والسكر محليا لضمان سد حاجة المواطن من هذه المنتجات وتوزيعها على المواطن".

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