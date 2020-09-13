2020/09/13 | 09:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

تظاهر العشرات من أهالي قرية عتبة في ديالى، الاحد، احتجاجا على قرار قضائي بترحليهم عن قريتهم التي يسكنونها "منذ أكثر من قرن" على حد تعبيرهم.

وقال مصطفى العتبي أحد المتظاهرين في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "اهالي قرية عتبة في بلدروز (30 كم شرق بعقوبة) خرجوا في تظاهرة سلمية وقطعوا جزءاً من طريق بعقوبة- بلدروز الاستراتيجي، احتجاجا على صدور قرار قضائي يتضمن اخلاء قريتهم بالكامل، أي بمعنى ترحيلهم وفرض غرامة 80 مليون دينار على كل منزل مع".

ولفت إلى أن "القرار جاء بموجب كتاب من أحد مسؤولي الاثار في القضاء بذريعة وجود اثار".

وأضاف العتبي، أن "القرية انشأت قبل أكثر من قرن، وعاش اجدادنا فيها، وكذلك فيها طريق معبد ومحطة كهرباء وماء"، متسائلا: "كيف سنرحل عن قريتنا واين نذهب بعوائلنا".

ودعا المتظاهر، مصطفى العتبي، "القضاء العراقي العادل إلى إعادة النظر في قراره الذي يمس مصير أكثر من 40 عائلة".

وتتضمن محافظة ديالى أكثر من 900 موقع أثري يعود الى حقب زمنية مختلفة، بعضها يمتد إلى حضارة اشنونا قبل 3 الاف سنة قبل الميلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ’’نسكنها منذ قرن’’.. أهالي منطقة آثارية في ديالى يتظاهرون احتجاجاً على قرار قضائي بترحيلهم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ’’نسكنها منذ قرن’’.. أهالي منطقة آثارية في ديالى يتظاهرون احتجاجاً على قرار قضائي بترحيلهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).