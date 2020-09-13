2020/09/13 | 09:16 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تخفيض اجور المنقولين ضمن قناة التعليم الموازي الدولي) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تخفيض اجور المنقولين ضمن قناة التعليم الموازي الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).