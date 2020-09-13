انطلاق الصفحة الرابعة لعمليات ’الوعد الصادق’ جنوب العراق

2020/09/13 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت اليوم الاحد الصفحة الرابعة من عمليات "الوعد الصادق" لملاحقة المطلوبين ونزع السلاح غير المرخص في محافظة البصرة جنوب العراق....

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