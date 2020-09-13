شجار ونبش للقبور.. تفاصيل ماحدث في مقبرة ’وادي السلام’

2020/09/13 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت "فرقة الإمام علي" في العراق، ما حدث في مقبرة "وادي السلام" في محافظة النجف الأشرف، من حادثة شجار ونبش القبور....

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