استهداف رتل لدعم القوات الاميركية لوجستيا وسط العراق

2020/09/13 | 09:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الأمني في العراق، بيانا بشأن استهداف رتل للدعم اللوجستي تابع لما يسمى"التحالف الدولي" في صلاح الدين....

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