"ميترو" يناشد مسرور بارزاني التدخل لحماية العاملين في "دجلة"

2020/09/13 | 09:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في أواخر الشهر الماضي، اقتحم العشرات من الأشخاص مبنى قناة دجلة وحطموا أثاثه وأضرموا النار فيه بعد بث قناة (دجلة طرب) أغاني عاطفية في يوم عاشوراء - صورة: وسائل التواصل الاجتماعي

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